Simav Kaymakamı Köyleri Ziyaret Ediyor

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, hem köyleri geziyor, hem de köylerin sorunlarını yerinde görerek çözüm üretiyor.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Kaymakam adayları Ali Ezgeç ve İbrahim Ergin, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Şimşek ve ilgili daire amirleri ile birlikte Taşlık, Başkonak, Yeşilyayla, Kestel ve İnlice köylerine ziyarette bulundu.

Köy muhtarlarından sorunlar hakkında bilgi alan Kaymakam Karaloğlu, köylerde ikamet eden vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Karaloğlu, Kestel Köyü ziyareti esnasında, 1995 yılında Hakkari/Çukurca şehidi Ali Oktaytekin'in ailesini ziyaret etti. - KÜTAHYA