Silopi'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi ve sivillere yönelik tepki gösterdi.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini vuran işgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde vahşetini bir kez daha gösterirken tepkiler gelmeye devam ediyor.

Silopi ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca Çarşı Camii'nde kılınan cuma namazının ardından basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan Rıdvan Tatar, 14 gündür tarihin en büyük soykırımlarından birine şahit olduklarını belirterek, Gazze'de gözler önünde katliamlar yapıldığını söyledi. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yürekleri yaktığını ifade eden Tatar, "Bütün dünya on bir gündür Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor. Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Filistin direnişini selamlıyoruz" dedi

Buradan bütün dünyaya, Birleşmiş Milletler'e, AB'ye, İslam İşbirliği Teşkilatına, bütün İslam ülkelerine seslenen Tatar, "Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik aldığı kararları uygulamalı, Bebek katili Siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı, Uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalıdır. Filistin devletinin kendisini savunabilmesi için askeri yardımlar yapılmalıdır. İsrail'le bütün diplomatik ilişkiler kesilmelidir İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız birleşik Filistin devleti kurulmalıdır" diye konuştu.

Okunan duaların ardından basın açıklaması sona erdi. - ŞIRNAK