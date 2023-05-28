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Silivri ve Arnavutköy'de sevinç kutlamaları başladı

Silivri ve Arnavutköy'de sevinç kutlamaları başladı

Politika Haberleri

Silivri ve Arnavutköy'de kesin olmayan sonuçlara vatandaşlar kutlamalara başladı. Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Silivri AK Parti ve MHP ilçe binaları önünde kesin olmayan sonuçlara göre kutlamalara başlandı. Arnavutköy'de ise, Cumhuriyet Meydanı'na ellerinde Türk bayrağı ile gelen vatandaşlar slogan atarak kutlama yapıyor.

Silivri ve Arnavutköy'de kesin olmayan sonuçlara vatandaşlar kutlamalara başladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Silivri AK Parti ve MHP ilçe binaları önünde kesin olmayan sonuçlara göre kutlamalara başlandı. Ellerine Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrağı alan vatandaşlar ilçe binaları önünü doldurdu. Kimi vatandaşlar da araçları ile konvoy oluşturdu. Arnavutköy'de ise, Cumhuriyet Meydanı'na ellerinde Türk bayrağı ile gelen vatandaşlar slogan atarak kutlama yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Meydanı AK Parti Politika Haberler

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