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Silivri'de Seçim Kutlaması

Politika Haberleri

Silivri AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini Türk bayrakları, fotoğrafları ve parti bayraklarıyla kutladı. Kutlamalar sırasında ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.

SİLİVRİ AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığı önünde kutlamalar başladı. Vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini ellerindeki Türk bayrakları, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ve parti bayraklarıyla kutladı. Kutlamalar sırasında ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

AK Parti Hisarcık MHP Politika Haberler

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