Silivri'de Seçim Kutlaması

Silivri AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini Türk bayrakları, fotoğrafları ve parti bayraklarıyla kutladı. Kutlamalar sırasında ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.