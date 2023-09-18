Silivri'de kuru otları yakarak fabrika yangınına sebep olan kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Silivri'de yol kenarındaki kuru otları yakarak fabrika yangınına sebep olan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.