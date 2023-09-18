Silivri'de kuru otları yakarak fabrika yangınına sebep olan kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Silivri'de yol kenarındaki kuru otları yakarak fabrika yangınına sebep olan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
İstanbul Valiliği, Silivri'de yol kenarındaki kuru otları yakarak fabrika yangınına sebep olan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silivri ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yol kenarındaki kuru otları yakarak yangının çıkmasına sebep olan E.K. isimli şahıs da gözaltına alınmıştır.
Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika