Silivri'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 26 Göçmen Yakalandı

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 organizatör ve 26 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörler adliyeye sevk edildi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı 2 organizatör ve 26 göçmen yakalandı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabaha karşı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler tarafından kapalı kasa bir kamyonet durduruldu. Yapılan incelemede kamyonet içerisinde 18 Suriye, 7 Filistin, 1 Irak vatandaşı kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yurtdışına çıkması için organizatörlük yapan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken kaçak göçmenlerin yurtdışına çıkmasına organizatörlük yapan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL