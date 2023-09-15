'Silindir Operasyonu' Davası Eskişehir'de Görülmeye Başlandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu'nda gözaltına alınan 11'i tutuklu 22 şüphelinin yargılandığı dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı bir şekilde görülmeye başlandı. Duruşma devam ediyor.

Türkiye genelinde 6 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu'nda gözaltına alınan 11'i tutuklu 22 şüphelinin yargılandığı dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı bir şekilde görülmeye başlandı.

Bugün ilk kez 'Silindir Operasyonu' sonrasında hakim karşısında çıkan sanıkların yargılanması 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada şahısların yargılanması devam ediyor. Duruşma mahkeme heyetinin kararıyla 'kapalı' olarak görülecek.

Olay geçmişi

Ülke genelinde gerçekleştirilen silindir operasyonunda yakalanan 11'i tutuklu 22 şahsın yargılanması kapalı duruşmada yapılıyor.

Ülke genelinde 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin bir süredir takip ettiği şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 30 şahıs, özel harekat unsurlarının da desteklediği 250 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyon sonucu yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 7 adet silah, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar ve 13 gram afyon sakızı ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 12'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden 18'i ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR