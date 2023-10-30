Silifke'de 208 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 208 şahsı yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 66 zanlı cezaevine teslim edildi. Ayrıca, hırsızlık, yağma, gasp, dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda 69 olay aydınlatıldı ve 52 şahıs yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 208 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, 17 yıl 2 ay 24 gün infazı bulunan Z.K., 10 yıl 2 ay infazı bulunan N.Ç., 8 yıl 4 ay infazı bulunan B.A., 6 yıl 3 ay infazı bulunan S.D., 6 yıl infazı bulunan K.K., 8 yıl 7 ay 14 gün infazı bulunan M.A., 5 yıl infazı bulunan S.U., 18 yıl 7 ay 26 gün infazı bulunan K.E., 8 yıl infazı bulunan Ö.M., 7 yıl 6 ay infazı bulunan K.T., 6 yıl 10 ay 15 gün infazı bulunan A.K. 6 yıl 4 ay 8 gün infazı bulunan M.K. olmak üzere toplamda hakkında yakalama emri bulunan 208 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 66 zanlı cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, ilçede meydana gelen hırsızlık, yağma, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel taciz, 6136 skm ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili çalışma da yapan ekipler, 69 olayı aydınlatırken, 52 şahsı yakaladı. - MERSİN