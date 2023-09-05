Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Adliyesi'ni ziyaret etti

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Silifke Adliyesi'ni ziyaret etti. Altunok, adliye çalışanlarına çiçek vererek yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Silifke Adliyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altunok, sohbet ettiği hakim, savcı ve avukatlara görevlerinde başarı diledi.

Adliye çalışanlarına çiçek veren Altunok, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, ziyaretinden dolayı Altunok'a teşekkür etti.