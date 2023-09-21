Şili ve Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanları BM Genel Kurulu'nda konuştu

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda konuşmalar yaptı. Boric, demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini vurgularken, Abinader ise Haiti'deki sorunun uluslararası bir sorun haline geldiğini belirtti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi.

Boric, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, ülkesinde yakın zamanda demokrasiye darbenin 50. yılını andıklarını belirterek, demokrasiye daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Ne pahasına olursa olsun totalitarizmden kaçınılması çağrısında bulunan Boric, "Demokrasi kırılgandır, sonsuza kadar garanti edilmez ve muhafaza edilmesi gerekir. Demokrasinin kurtarılması için mücadele edenlerin mirasına kuşağımız sahip çıkmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Boric, Şili'nin geçmişinden dersler çıkararak daha iyi bir gelecek inşa etmeye çalıştığını anlatarak, insan haklarının savunulmasının elzem olduğunu belirtti.

Uluslararası hukukun önemini vurgulayan Boric, "Tek taraflı yaptırımlar halklara fayda sağlamıyor. İklim ve göç krizi gibi bayrağı ve sınırı olmayan büyük sorunlara karşı cesur ve kolektif çözümler olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haiti ile sınırların tamamen kapatılması

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader de komşu ülke Haiti'de yaşanan siyasal ve sosyal krizin sınırları aştığını, bunun uluslararası bir soruna dönüştüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin duruma acil olarak müdahale etmesi gerektiğini savunan Abinader, "Şüphesiz, Haiti'deki sorunun çözümü artık Haiti'nin elinde değil, uluslararası toplumun elindedir. " dedi.

Abinader, Haiti'ye 15 Eylül'de sınırları tümüyle kapatmalarının, komşu ülkenin "yasa dışı" şekilde Masacre Nehri'nde kanal inşa etmesinden kaynaklandığını belirtti.

Nehrin büyük bölümünün Dominik Cumhuriyeti sınırlarından geçtiğini dile getiren Abinader, kanal inşaatının her iki ülkedeki yüzlerce çiftçi ailesinin suya erişimini tehlikeye atacağını ve zararlı ekolojik etkilere yol açacağını kaydetti.