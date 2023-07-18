Şili Devlet Başkanı Latin Amerika Liderlerini Rusya'ya Karşı Tepki Göstermeye Davet Etti

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Latin Amerika ülkelerinin liderlerini, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki göstermeye davet ederek, bir gün kendilerinin de aynı durumda olabileceği uyarısında bulundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Latin Amerika ülkelerinin liderlerini, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki göstermeye davet ederek, bir gün kendilerinin de aynı durumda olabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla Brüksel'de düzenlenen zirvede konuşan Boric, Rusya'yı kınamaktan kaçınan ülkelere tepki gösterdi.

Boric, "Latin Amerika'nın, Ukrayna'daki uluslararası hukukun ihlal edildiği savaşın kabul edilemez olduğunu söylemesinin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'yı kınayan ortak bildiriyi Nikaragua gibi bazı ülkelerin engellediğine işaret eden Boric, "Bugün Ukrayna ama yarın herhangi birimiz olabilir. Bir kereliğine bir ülkenin liderinin memnuniyetini kazanabiliriz. Ama herhangi bir devlet başkanı memnun olsun ya da olmasın uluslararası hukuka saygı önemlidir." mesajını verdi.

Boric, konuşmasında, tüm Latin Amerika ülkelerini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınamaya davet etti.