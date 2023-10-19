Şili Devlet Başkanı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Destekliyor

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni güçlü şekilde desteklediğini ve inisiyatife daha fazla entegre olmak istediğini belirtti. Boric, uluslararası işbirliği ve tüm halkların uyum içinde birlikte yaşamasının önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkesinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni güçlü şekilde desteklediğini ve inisiyatife daha fazla entegre olmak istediğini söyledi.

Çarşamba günü 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu kapsamında düzenlenen Üst Düzey Dijital Ekonomi Forumu'nda konuşan Boric, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu tehdit ve risklerle başa çıkmanın ve tüm ülkelerin halklarına eşit ve sürdürülebilir kalkınma fırsatları sunmanın uygulanabilir tek yolunun uluslararası işbirliği, çok taraflılık ve tüm halkların uyum içinde birlikte yaşamasından geçtiğini belirtti.

Boric, Şili'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne büyük önem verdiğini ve inisiyatifi son on yıllık dönemde ortak ülkeler arasındaki bağlanabilirlik düzeyini önemli ölçüde artıran iddialı bir girişim olarak gördüğünü ifade etti.

Boric, gelecekte Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin tıpkı tarihi İpek Yolu gibi tüm ülkelerin halkları arasında barış ve dayanışmayı teşvik edeceğine ve derin bir kültürel anlam yaratacağına inandığını söyledi.