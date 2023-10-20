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Siirtli anneler, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu

Siirt'teki anneler, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek olmak amacıyla destek ziyaretinde bulundu. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden Siirtli anneler, oturma eylemi yapan anne ve babalar ile görüştü. Aileler, annelerin çocuklarına bir an önce kavuşmaları temennisinde bulundu. Diyarbakır anneleri de ziyaret sırasında terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.