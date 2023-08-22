Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, temizlik işçileri ve itfaiye erleriyle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sabahın erken saatlerinde itfaiye hizmet binası önünde temizlik işçileri ve itfaiye erleriyle bir araya geldi. Siirt Valisi Kızılkaya, kent merkezinin her alanın temiz olması için personel işlerinin en iyi şekilde yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sabahın erken saatlerinde itfaiye hizmet binası önünde temizlik işçileri ve itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Siirt Valisi Kızılkaya, kent merkezinin her alanın temiz olması için personel işlerinin en iyi şekilde yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Vali Kızılkaya, "Evet, arkadaşlar gayretli bir şekilde Siirt'in temizliği için canla başla çalıştığınızı biliyorum. Sizlerden isteğim bu çalışmayı daha da arttırmanızdır. Daha da gayretle çalışmanızdır. İçinizde çok gayretli çalışan mesaisine çok erken başlayan Abdulhakim Özer gibi sabah namazından sonra elinde süpürgeyle çalışmaya başlayan kardeşlerimizi de biliyorum. Bu örneklerin daha da artmasını arzu ediyorum. Biliyorsunuz inancımızda temizlik imandandır. Dinin yarısı temizliktir, ahlaktır. Dolayısıyla işimizi ahlaklı ve güzel bir şekilde yapacağız. Çalıştığımız alın terimizin karşılığını aldığımız gibi işimizin gereğini yerine getireceğiz" dedi.

Vali Kızılkaya, personele işlerinde kolaylıklar diledi. - SİİRT