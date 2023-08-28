Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, basın mensuplarıyla buluştu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Siirt ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Kızılkaya, Siirt'in onuncu görev yeri olduğunu belirterek, gençlerin beklentilerini karşılamak için tarım ve sanayi yatırımlarına ağırlık vereceklerini ifade etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek şehir ile ilgili izlenimlerini anlattı.

Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda gazetecilerle tanışan Vali Kızılkaya, onuncu görev yeri olduğunu, her bölgesi birbirinden güzel olan Türkiye'nin kadim şehri Siirt'te bulunmaktan, hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vali Kızılkaya, gençlerin beklentilerini karşılamak için tarım ve sanayi yatırımlarına ağırlık vereceklerini ifade etti. - SİİRT