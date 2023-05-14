Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, eşi ile birlikte oy kullandı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1076 numaralı salonda oy kullandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1076 numaralı salonda oy kullandı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmak üzere saat 10: 30'da Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

Vatandaşlarla ve görevlilerle sohbet eden Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, oyunu kullanarak, seçimlerin Türkiye ve Türk halkına, hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt il genelinde her türlü güvenlik önlemi alındı, seçimler, güven ortamı içerisinde, huzur ve hoşgörünün eğemen olduğu bir atmosferde geçeceğine inanıyoruz" dedi. - SİİRT