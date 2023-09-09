Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünün ulaşım hizmetlerini yerinde denetlemek ve vatandaşların ulaşım hizmetleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinlemek için halk otobüsüne binerek, şehir içinde yolculuk yaptı. Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade eden Vali Kızılkaya, herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini dile getirdi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, belediye halk otobüsüne binerek ulaşım hizmetini yerinde inceledi.

Vali Kızılkaya, Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünün ulaşım hizmetlerini yerinde denetlemek ve vatandaşların ulaşım hizmetleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinlemek için halk otobüsüne binerek, şehir içinde yolculuk yaptı. Siirt Belediyesine halk otobüsleri hakkında yapılan şikayetler üzerine, otobüse binerek son durağa kadar yolculuk yapan Vali Kızılkaya, seyahat süresince yolcuların güvenli seyahat edip etmediklerini denetledi. Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade eden Vali Kızılkaya, herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini dile getirdi. - SİİRT