Siirt'te tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde 8 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı tefecilik operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 6 ikamet, 3 işyeri ve 3 araca baskın düzenlendi. Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediyor. - SİİRT