Siirt'te tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik suçlamasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde 8 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı tefecilik operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 6 ikamet, 3 işyeri ve 3 araca baskın düzenlendi. Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediyor. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika