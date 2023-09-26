Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Batman ilinde ikamet eden C.A. isimli bir şahıs silah ve mühimmat ile birlikte yakalandı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Batman ilinde ikamet eden C.A. isimli bir şahıs silah ve mühimmat ile birlikte yakalandı.

Yapılan fiziki takip sonucu şüpheli C.A. Baykan ilçesi Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Araçta; 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet şarjör, 5 adet 7,65 milimetre fişek, 10 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ile ilgili Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam etmektedir.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam edecektir" denildi. - SİİRT