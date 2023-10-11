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Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 1 şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, M.E. isimli şahıs yasa dışı silah ve mühimmat bulundurmaktan yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.