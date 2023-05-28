Siirt'te seçim kutlaması başladı

AK Parti Siirt İl Başkanlığındaki partililer seçim kutlamasına başladı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sevinç gösterisi yaptılar.

Ak Parti Siirt İl Başkanlığında bulunan partililer seçim kutlamasına başladı.

Sevinç gösterisinde bulunan partililer AK Parti Siirt İl Başkanlığından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar sloganlar atarak sevinç gösterisi yaptı. - SİİRT