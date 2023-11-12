Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda silah ve fişekler ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda dere yatağında toprağa gömülü silah ve fişeklerin ele geçirildiği belirtildi.

Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda dere yatağında toprağa gömülü silah ve fişekler ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl MİT Bölge Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde ilimiz Merkez Afetevler Mahallesi'nde bulunan dere yatağında toprağın altına gömülü vaziyette 2 adet AK-47 Kaleşnikof, 2 adet AK-47 Kaleşnikof tüfeğine ait şarjör, 105 adet AK-47 Kaleşnikof tüfeğine ait fişek ele geçirilmiş, adli tahkikata başlanmıştır" denildi. - SİİRT