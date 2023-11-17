Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi

Siirt'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çay, sigara ve telefonlar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Eruh ilçesinde bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı telefon, elektronik cihazlar ve çay ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eruh ilçesinde kontroller sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 adet cep telefonu, 14 adet şarj kablosu ve adaptörü, 5 adet akıllı saat, 4 adet akıllı saat şarj aleti, 5 adet kulaklık, 12 kilo çay ve 13 karton sigara paketi ele geçirildi. Araçtaki şahıs hakkında işlem yapıldı. - SİİRT