Siirt'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Siirt Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, sendikalar, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için destek yürüyüşü düzenledi.

Atatürk Heykeli önünden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son bulurken, kalabalık Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, İsrail'i sloganlarla protesto etti. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, sendikalar, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an'ı Kerim'in okunmasıyla başlayan program, Siirt Müftüsü Şakir Pinal tarafından edilen dua ile devam etti.

Topluluk tarafından, Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun Duası" şiirinin okunması sonrası dağıldı. - SİİRT