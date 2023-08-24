Siirt'te 4 ilçenin kaymakamları değişti
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Siirt'te; Kurtalan, Eruh, Pervari ve Tillo ilçelerinin kaymakamları değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Siirt'te; Kurtalan, Eruh, Pervari ve Tillo ilçelerinin kaymakamları değişti.
Kararnameye göre, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Mardin Midyat kaymakamlığına atanırken Nevşehir Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay Eruh Kaymakamlığına, Pervari Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Adıyaman Vali Yardımcılığına atanırken, Erzincan Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen Siirt Pervari Kaymaklığına, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Mülkiye Müfettişliğine atanırken, Yozgat Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Siirt Kurtalan Kaymakamlığına, Tillo Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Sait Baytok, Konya Kadınhanı Kaymakamlığına atanırken, Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Kaymakamlığına atandı.
Siirt Vali Yardımcısı Mehmet Sert ise deprem bölgesi olan Hatay Altınözü Kaymakamlığına atandı. - SİİRT