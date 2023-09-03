Siirt'te 2023-2024 adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, adliye bahçesinde düzenlenen törende yeni adli yılın adalet, huzur ve barış getirmesini diledi. Sarıca, hukuk devleti gereklerine uygun bir yargı hizmetiyle herkesin hukuki güvenlik içinde yaşamasının amaçlandığını belirtti.

Siirt'te 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, adliye bahçesindeki törende, yeni adli yılın millete, ülkeye ve tüm insanlığa, adalet, huzur ve barış getirmesini diledi.

Sarıca, "Geciken adalet, adalet değildir düsturuyla hukuk devleti gereklerine uygun, etkin ve kaliteli bir yargı hizmetiyle herkesin hukuki güvenlik, barış ve huzur içinde yaşaması nihai amacımızdır. Bu sorumluluk kapsamında kamunun haklı beklentilerine ivedi ve özverili bir şekilde cevap vererek, toplum nezdinde devletin saygınlığını temin etmekle yükümlüyüz" dedi. - SİİRT