Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda, Siirt'ten Edirne'ye gittikleri ve buradan da Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3'ü ihraç öğretmen, 1'i ihraç mühendis 6 FETÖ şüphelisi ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.