Siirt'in Baykan ilçesinde 66 güvenlik korucusu alımı yapılacak

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı köylerde toplam 66 güvenlik korucusu alımı yapılacağı duyuruldu. Müracaatlar Baykan Kaymakamlığına yapılacak ve adaylar fiziki yeterlilik değerlendirme testine tabi tutulacak.

Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapmak üzere toplam 66 güvenlik korucusu alımı yapılacağı belirtildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü 4, Ulaştı köyü 12, Obalı köyü 7, Ünlüce köyü 10, Meşelik köyü 6, Ardıçdalı köyü 8, Çukurca köyü 5 ve Atabağı Beldesi 14 olmak üzere toplamda 66 güvenlik korucusu alımının yapılacağını belirtildi.

Müracaatların Baykan Kaymakamlığına yapılabileceği ve korucuların, yönetmeliğinin genel hükümleri çerçevesinde alımı yapılacak adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testine tabi tutulacağı belirtildi. - SİİRT