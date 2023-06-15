Sierra Leone'de muhalefet seçim komisyonunun istifasını talep etti

Sierra Leone'de ana muhalefetteki Tüm Halkın Kongresinin (APC) cumhurbaşkanı adayı Samura Kamara, ülkede düzenlenecek seçimlere günler kala seçim komisyonunun istifasını talep etti. Kamara, partisinin, seçim komisyonunun özgür ve adil seçimler yapabileceğine inanmadığını belirtti. Yaklaşık 8,4 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğu için 13 aday yarışacak.

Sierra Leone'de ana muhalefetteki Tüm Halkın Kongresinin (APC) cumhurbaşkanı adayı Samura Kamara, ülkede düzenlenecek seçimlere günler kala seçim komisyonunun istifasını talep etti.

Kamara, yaptığı açıklamada, partisinin, seçim komisyonunun özgür ve adil seçimler yapabileceğine inanmadığını belirtti.

Seçim komisyonu başkanı ve ulusal seçim kurumunun tüm bölge komiserlerinin "uluslararası akreditasyona sahip bağımsız bir ekip" tarafından değiştirilmesini talep eden Kamara, "Güvenilir bir nihai seçmen kütüğüne sahip değiliz. Adil ve şeffaf bir seçim istiyoruz." dedi.

Yaklaşık 8,4 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğu için 13 aday yarışacak.

Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ikinci dönemde de koltuğunu korumak istiyor.