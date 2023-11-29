Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, ülkede askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların başarısız bir darbe girişimi olduğunu belirtti. Saldırılar sonucunda 13 asker ve 1 sivil yakalandı. Cumhurbaşkanı Bio, saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıkladı.

Sierra Leone'da askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırılar başarısız bir darbe girişimi

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, ülkede askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "başarısız bir darbe girişimi" olduğunu belirtti.

Bakan Bah, yaptığı açıklamada, 26 Kasım'da başkent Freetown'da askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıya ilişkin 13 askerin ve 1 sivilin yakalandığını bildirdi.

Saldırıların "başarısız bir darbe girişimi" olduğunu kaydeden Bah, "Amaç, demokratik yollarla seçilmiş bir hükümeti yasa dışı yollarla yıkmak ve devirmekti. Girişim başarısız oldu ve (silahlı kişilerin) liderlerinin çoğu ya polis gözetiminde ya da firarda. Onları yakalamaya ve Sierra Leone yasalarının tüm gücüyle uygulanmasını sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kışladan sonra hapishaneye saldırı olmuştu

Bir grup tarafından 26 Kasım gecesi, Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, saldırıya ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.