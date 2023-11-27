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Sierra Leone Cumhurbaşkanı saldırıyla ilgili elebaşılardan çoğunu yakaladı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkentteki askeri kışlaya düzenlenen saldırıyla ilgili elebaşılardan çoğunun yakalandığını duyurdu. Bio, güvenlik operasyonlarının ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.