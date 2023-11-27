Sierra Leone Cumhurbaşkanı saldırıyla ilgili elebaşılardan çoğunu yakaladı
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkentteki askeri kışlaya düzenlenen saldırıyla ilgili elebaşılardan çoğunun yakalandığını duyurdu. Bio, güvenlik operasyonlarının ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, askeri kışlaya yönelik saldırıyla ilgili elebaşılardan çoğunun yakalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Bio, başkent Freetown'da dün gece askeri kışlaya düzenlenen saldırının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Bio, başkentteki askeri kışlaya yapılan saldırının engellendiğini ve sükunetin yeniden sağlandığını belirtti.
Saldırının arkasındaki grubun elebaşılarının çoğunun yakalandığını kaydeden Bio, "Güvenlik operasyonları ve soruşturma devam ediyor. Sorumluların hesap vermelerini sağlayacağız." dedi.
Bio, Sierra Leone'de yaşayan herkese bu zorluğun üstesinden geldikleri konusunda güvence vermek istediğini söyledi.
Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasının silah deposuna dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, kaçan saldırganların arandığını duyurarak vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısı yapmıştı.