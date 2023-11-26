Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkentteki bir kışlaya yapılan saldırı sonrası halkına sokağa çıkmama çağrısında bulundu. Bio, saldırının ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Saldırı Sonrası Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkentteki bir kışlaya yapılan saldırı sonrası halkına sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Bio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, başkent Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna kimliği belirsiz kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin saldırganları püskürterek sükuneti sağladığını ifade eden Bio, kaçanların bulunması için ülke genelinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini bildirdi.

Vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısı yapan Bio, tüm halkın bu ortak sorumluluğa karşı birleşmesini istedi.

Bio, "Sevgili ülkemizin barışı paha biçilemez. İstikrarımızı zedelemeyi arzulayan güçlere karşı Sierra Leone'nin barış ve güvenliğini korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sierra Leone Enformasyon Bakanlığı, pazar gecesi kışlaya yapılan saldırı sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, başkent sokaklarında silah sesleri duyulmuştu.

Ağustos ayında askerler gözaltına alındı

Sierra Leone'de, ağustos ayında, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ülkede 24 Haziran'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Bio'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesinden bu yana gerginlikler yaşanıyor.

Bio, Batı ülkelerini Sierra Leone'de karışıklık yaratmakla suçlamıştı.