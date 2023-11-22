Sidney'de Filistin Yanlısı Protestoda 23 Kişi Tutuklandı
Avustralya'nın Sidney kentinin bir banliyösünde düzenlenen Filistin yanlısı protesto gösterisinde 23 kişi tutuklandı. Protesto, Gazze çatışmasında İsrail hükümetine desteğini açıklayan ve Salı günü limanda gemisi bulunan İsrail gemicilik şirketi ZIM'e karşı yapıldı.
SİDNEY, 22 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinin bir banliyösünde düzenlenen Filistin yanlısı protesto gösterisinde 23 kişi tutuklandı.
Yeni Güney Galler Polis Teşkilatı'ndan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 kişinin Salı gecesi Port Botany banliyösünde "izinsiz protesto eylemi" düzenleyerek Foreshore Yolu'nu araç trafiğine kapattığı belirtildi.
Açıklamada, "Bir grup kişinin polis talimatına karşı çıkmayı sürdürmesinin ardından 23 kişi tutuklanarak protestocuların yolu açmaları sağlandı" ifadeleri yer aldı.
Sydney Morning Herald gazetesine göre protesto, Gazze çatışmasında İsrail hükümetine desteğini açıklayan ve Salı günü limanda gemisi bulunan İsrail gemicilik şirketi ZIM'e karşı yapıldı.