Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ülkeler arasındaki etkileşimlerin yeni yollarını yarattığını ve uluslararası işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturduğunu belirtti. Girişimin 10 yılda 150'den fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası örgütün katılımıyla küresel nitelik kazandığı vurgulandı.

Şi Cinping: Kuşak ve Yol Girişimi uluslararası işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturdu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10. yılında Kuşak ve Yol Girişimi'nin ülkeler arasındaki etkileşimlerin yeni yollarını yarattığını, uluslararası işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturduğunu bildirdi.

Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Şi, Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma amacıyla başlattığı girişimin, 10 yılda 150'den fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası örgütün katılımıyla Avrasya kıtasını aşarak küresel nitelik kazandığını vurguladı.

Şi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin, "birlikte planlama, birlikte inşa etme ve birlikte kazanma" ilkelerine dayandığına işaret ederek, "Uygarlıklar, kültürler, sosyal sistemler ve gelişmişlik farkları arasındaki sınırları aşan Kuşak ve Yol, ülkeler arasında etkileşimler için yeni yollar açtı, uluslararası işbirliği için yeni çerçeve oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

İlhamını tarihi İpek Yolu'ndan alan girişimin, "bağlantılılığa" odaklandığını vurgulayan Şi, girişimin, altyapı, ticaret, finans ve insani etkileşimleri artırarak küresel kalkınma için yeni fırsatlar yaratmayı, küresel ekonomiye yeni bir güç vermeyi hedeflediğini belirtti.

Şi, "Kuşak ve Yol" işbirliğinin zaman içinde Avrasya kıtasından Afrika'ya ve Latin Amerika'ya kadar uzandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"10 yılda ekonomik koridorlardan, uluslararası ulaştırma güzergahlarından, enformasyon otoyollarından oluşan küresel bir bağlantılılık ağı kurmaya giriştik. Demir yolları, kara yolları, havaalanları, limanlar, boru hatları ve elektrik şebekeleri inşa ettik. Karaları, okyanusları, gökleri ve siber uzayı kaplayan bu ağ, ülkeler arasında malların, sermayenin, teknolojinin ve insan kaynaklarının akışını güçlendirdi. Bin yıllık İpek Yolu'na yeni milenyumda yeni bir canlılık enjekte etti."

Kuşak ve Yol kapsamında 20'den fazla özel çok taraflı işbirliği platformu oluşturulduğuna, çok sayıda büyük projenin yanında "küçük ama akıllı" insan odaklı programın gerçekleştirildiğine işaret eden Şi, Kuşak ve Yol işbirliğinin, yüksek kaliteli, insan merkezli ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle "açık, yeşil ve temiz işbirliği" felsefesini geliştirdiğini dile getirdi.

Şi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında inşa edilen hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin, petrol ve doğal gaz boru hatlarının, giderek daha akıllı ve bağlantılı hale gelen nakil hatlarının, enerji açığından kaynaklanan kalkınma darboğazını ortadan kaldırarak, gelişmekte olan ülkelerin yeşil ve düşük karbonlu kalkınma rüyasını gerçeğe dönüştürdüğünün altını çizerek, "Bu enerji projeleri yeni dönemde sürdürülebilir kalkınmanın vahası ve deniz feneri oldu." dedi.

"İdeolojik cepheleşme, jeopolitik rekabet ve blok siyaseti seçtiğimiz yol değil"

Kuşak ve Yol işbirliğinin insanlığın, "ortak geleceği paylaşan topluluk" olduğunu hatırlattığını ifade eden Şi, "Çin, kalkınmaya ve refaha kavuştuğunda dünya da daha iyi bir yer olacaktır. Kuşak ve Yol işbirliği Çin'in kapılarını dünyaya daha fazla açacaktır." diye konuştu.

Şi, Kuşak ve Yol işbirliğiyle Çin'in 140'tan fazla ülke ve bölgenin ana ticaret ortağı haline geldiğini, çok sayıda ülkenin yatırımlarının adresi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkeler işbirliğini benimseyip birlikte hareket ettiğinde nasıl uçurumların yayla olduğunu, karaya sıkışmış ülkelerin nasıl kara bağlantılı ülkeler haline geldiğini ve az gelişmiş bir yerin nasıl bir refah yurduna dönüştüğünü öğrendik." görüşünü paylaştı.

Ekonomik kalkınmada ileri giden ülkelerin geride kalan ortaklarına el uzatması gerektiğini dile getiren Şi, ABD ve Batılı ülkelere üstü örtülü eleştiri olarak, "Başkalarının kalkınmasını 'tehdit', karşılıklı ekonomik bağımlılığı 'risk' olarak görmek kimsenin hayatını daha iyiye götürmez, kalkınmasına hız vermez." ifadelerini kullandı.

Antik İpek Yolu'nun öncülerinin tarihteki yerlerini savaşlar ve fetihlerle değil, ticaretle ve kültür elçiliğiyle kazandığını vurgulayan Şi, "İdeolojik cepheleşme, jeopolitik rekabet ve blok siyaseti bizim seçtiğimiz yol değildir." dedi.