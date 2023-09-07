Shanghai İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları Toplantısı yapıldı

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, Shanghai İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları Toplantısı'nın açılış törenine katıldı ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in gönderdiği tebrik mesajını okudu.

SHANGHAİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları Toplantısı'nın 10. oturumu Salı günü Shanghai'da yapıldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, toplantının açılış törenine katıldı ve konuşmasını yapmadan önce Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in gönderdiği tebrik mesajını okudu.

Chen, Xi'nin mesajının, yasal ve yargı yönetimi alanında Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi diğer ülkelerle etkileşim ve işbirliğine büyük önem verdiğini gösterdiğini, tüm alanlarda hukuka dayalı yönetişimi uygulama kararlılığını ortaya koyduğunu ve üye ülkeler arasında daha fazla etkileşim ve işbirliği yoluna işaret ettiğini söyledi.

Chen, ülkesinin Çin'e özgü niteliklere sahip sosyalist hukuk sistemini kararlılıkla geliştireceğini, küresel yönetişim sistemi reformunun ilerletilmesine yardımcı olacağını ve hukukun üstünlüğü temelinde her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa edeceğini kaydetti.