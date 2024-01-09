Sezai Temelli: Yargıtay kararı durdurulmalı

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin "Yapılması gereken Meclisin ortak iradesiyle Yargıtayın bu yanlış kararını durduracak bir girişimin hayata geçmesidir." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türkiye'de basın özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığını, halkın haber alma hakkının engellendiğini savunan Temelli, son günlerde gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik düzenlemenin gündeme geldiğini, bu konuda ne tür ayrımcılıklar yaşanacağının görüleceğini söyledi.

"Ülkedeki bütün sorunların, Kürt sorunuyla beslendiğini ve büyüdüğünü" öne süren Temelli, sorunun, bölücü terör örgütü elebaşı ile yapılacak görüşmelerle çözüme ulaştırılabileceğini savundu.

Sezai Temelli, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararının bir yargı darbesi olduğunu ve kararla Anayasa'nın ihlal edildiğini öne sürerek, "Meclis Başkanı, Can Atalay kararının okunmasını sağlamamalıdır, bir Anayasa ihlalini yapmamalıdır. Yapılması gereken Meclisin ortak iradesiyle Yargıtayın bu yanlış kararını durduracak, darbe girişimine son verecek, Anayasa ihlallerinin yolunu kapatacak bir girişimin hayata geçmesidir." diye konuştu.

Cezaevlerindeki 500 hasta hükümlünün tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Temelli, Adalet Bakanlığının bu konuda hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi.

Dem Parti'li Temelli, iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirerek, "Sefalet endeksinde ilk 10'a girmiş bir ülkeyiz. Ekonomideki hedefleri tutturduğunu söyleyen Mehmet Şimşek'in tutturduğu yegane hedef, bu sefalet endeksi hedefidir." görüşünü savundu.

AK Parti'nin, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu hatırlatan Temelli, "İmar affı ile anılan, yaptığı hiçbir proje hayata geçmeyen eski bir bakanı aday olarak açıkladılar. Bu da kentsel haklarla alakası olmayan bir anlayışın, kentsel rantlar peşinde koşacağını bir kez daha gösteriyor." şeklinde konuştu.