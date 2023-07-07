Sezai Temelli: Seyyanen zam memur maaşlarını eritecek

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, memur maaşlarına yapılacak seyyanen zamma ilişkin, "Seyyanen vermiş olduğunuz o zam, zaman içinde eriyecektir. Bir sonraki ücret düzenlemelerinde bir temel oluşturmayacaktır." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, memur maaşlarında yapılacak artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifini değerlendirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda da bugün görüşmelerine başlanacak teklifin dayanışma paketinden uzak olduğunu savunan Temelli, son yapılan düzenlemelerle birlikte vergi alanında adaletsizliklerin yaşandığını ileri sürdü.

Temelli, "Daha bugünden açıklanan zamlar henüz yasasını görüşmediğimiz zamları eritmeye başladı. Yoksullukla mücadele etmek yerine yoksulluğu idare etmek ve kalıcılaştırmak gibi bir politikayla karşı karşıyayız. Yapısal meselelere dokunmayan hiçbir paket bu ülkenin sorunlarına çare olamaz. Bu ülkenin sorunlarını büyütmeye devam eder. Seyyanen zam vermek başlı başına büyük bir adaletsizliğin nedenidir. Seyyanen vermiş olduğunuz o zam, zaman içinde eriyecektir. Bir sonraki ücret düzenlemelerinde bir temel oluşturmayacaktır. 6 ay sonra bu zammın hiçbir etkisi kalmayacak." diye konuştu.

Temelli, Plan ve Bütçe Komisyonunda ücretlerin yeniden düzenlenmesi ve emeklilerin de düzenlemeden yararlanabilmeleri için önerge vereceklerini söyledi.