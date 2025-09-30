Sezai Temelli'den Trump'ın Planına Eleştiri

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin, "Her şeyiyle mükemmel, yeterli bir anlaşma değildir, bunu biliyoruz. Sadece çatışmanın sonlanması açısından önemlidir." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama döneminin geçmişteki dönemlerden farklı olması gerektiğini söyledi.

"Bu yasama yılı artık geçmişin hastalıklarından kurtulmak zorundadır." diyen Temelli, demokratik teamülleri merkezine alan, kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip çıkan, denge denetleme mekanizmasını içselleştiren bir Meclis istediklerini dile getirdi.

Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana da değinen Temelli, bir an önce silahların susması, İsrail'in bu soykırıma ve katliama son vermesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Gazze ve Filistin halkının bir an önce bu şiddet girdabından kurtulmasını istediklerini vurgulayan Temelli, "Bu barış anlaşması her şeyiyle mükemmel, yeterli bir anlaşma değildir, bunu da biliyoruz. Sadece çatışmanın sonlanması açısından önemlidir. Fakat sonrasında Filistin halkının kendi kaderini belirleyeceği çözümlerin üretilmesi ancak ve ancak oradaki Filistin halkının gerçek anlamda muhatap olmasıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Temelli, Dışişleri Bakanlığını bu konuda süreci yakından izlemeye, "doğru bir yerden inisiyatif almaya" davet etti.