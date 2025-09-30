Haberler

Sezai Temelli'den Trump'ın Planına Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu planın mükemmel ve yeterli olmadığını, ancak çatışmanın sona ermesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Temelli, Filistin halkının kendi kaderini belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin, "Her şeyiyle mükemmel, yeterli bir anlaşma değildir, bunu biliyoruz. Sadece çatışmanın sonlanması açısından önemlidir." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama döneminin geçmişteki dönemlerden farklı olması gerektiğini söyledi.

"Bu yasama yılı artık geçmişin hastalıklarından kurtulmak zorundadır." diyen Temelli, demokratik teamülleri merkezine alan, kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip çıkan, denge denetleme mekanizmasını içselleştiren bir Meclis istediklerini dile getirdi.

Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana da değinen Temelli, bir an önce silahların susması, İsrail'in bu soykırıma ve katliama son vermesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Gazze ve Filistin halkının bir an önce bu şiddet girdabından kurtulmasını istediklerini vurgulayan Temelli, "Bu barış anlaşması her şeyiyle mükemmel, yeterli bir anlaşma değildir, bunu da biliyoruz. Sadece çatışmanın sonlanması açısından önemlidir. Fakat sonrasında Filistin halkının kendi kaderini belirleyeceği çözümlerin üretilmesi ancak ve ancak oradaki Filistin halkının gerçek anlamda muhatap olmasıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Temelli, Dışişleri Bakanlığını bu konuda süreci yakından izlemeye, "doğru bir yerden inisiyatif almaya" davet etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.