Sezai Temelli'den Meclis'e Barış Çağrısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bir an önce harekete geçmeli, Meclis bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmeli. Numan Kurtulmuş'a çağrı yapmak istiyorum. Bir an önce bu çalışmaları başlatması, bizleri davet etmesi, herkesin etkin ve verimli çalışacağı komisyonu var etmesi, önceliğimiz olmalıdır" dedi.

Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, İran İsrail arasındaki çatışmaya dikkat çekerek, "Şu ana kadar bize gelen bilgiler, 400'e yakın insanın yaşamını yitirdiği yönünde. Bunların çoğu sivil, çocuk, kadınlardan oluşmakta, çok sayıda yaralı var. İnsanlar Tahran'dan, evlerinden uzaklaşıyor. Savaş herkese acı, zulüm, ölüm getirir. Savaşın sonlanması adına herkes şu an yapması gerekeni mutlaka yapmalı. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri mutlaka inisiyatif kullanmalıdır, diplomasinin kapılarını sonuna kadar açmalıdır. Uluslararası bütün güçlere buradan çağrı yapıyoruz. Bir an önce Orta Doğu'daki bu yangını söndürmek, bu savaşı sonlandırmak için herkes üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir. İran, İsrail gibi rejimlerden geçmiyor çözüm. Türkiye dış politikası uzun süre bu yanlışta ısrar etti. Bugün anlaşılıyor ki çok ciddi riskler birikmiş. Bu risklere karşı yegane gücümüz barıştır, demokratik Türkiye ve demokratik toplum arayışıdır" ifadelerini kullandı.

Temelli, Meclis'in demokratik toplum ve barış konusunda inisiyatif alması gerektiğini söyleyerek, "27 Şubat'ta bir açıklama geldi Öcalan'dan, 12 Mayıs'ta PKK kendini feshedeceğini, silahları bırakacağını açıkladı. Sonrasında hiçbir şey yok. Artık adım atma zamanıdır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda inisiyatif alacağını söyledi, bekliyoruz. Bir an önce harekete geçmeli, Meclis bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmeli. Numan Kurtulmuş'a çağrı yapmak istiyorum. Bir an önce bu çalışmaları başlatması, bizleri davet etmesi, herkesin etkin ve verimli çalışacağı komisyonu var etmesi, önceliğimiz olmalıdır" dedi. - ANKARA