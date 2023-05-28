Seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gidemeyen seçmenler için seyyar sandıklar taşındı. Adıyaman'da seyyar sandık talep eden 16 kişi için seyyar sandık taşındı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gidemeyen seçmenler için seyyar sandıklar taşındı.

Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için seçmenler sabah saat 08.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Adıyaman'da bin 452 sandıkta 399 bin 703 seçmen sandığa gidecek. Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı ve hastalar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu.

Adıyaman'da seyyar sandık talep eden 16 kişi için seyyar sandık taşındı. O kullananlar arasında ilk kez oy kullanan Sümeyye Şahin ile Osman ve Dilber Erdil çifti oldu.

İlk oyunu kullan 18 yaşındaki Sümeyye Şahin, "Oy kullanmaya gidemediğim için sabahın erken saatlerinde ekiplerimiz sandığı getirdi. Teşekkür ediyorum. İlk oyumu kullanıyorum" dedi. - ADIYAMAN