Sevilla'da Guadalquivir Nehri'nin Duvarlarına 'Özgür Filistin' Yazıldı

İspanya'nın güneyindeki Sevilla'nın merkezinde bulunan Guadalquivir Nehri'nin duvarlarına dev harflerle 'Özgür Filistin' yazıldı. Bu olay kentte polemiklere neden olurken, Sevilla Belediye Başkanı yazının hemen silinmesi talimatını verdi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Sevilla'nın merkezinden geçen Guadalquivir Nehri'nin duvarlarına dev harflerle "Özgür Filistin" yazıldı.

Guadalquivir Nehri'nin geçtiği Betis Sokağı'na denk gelen bölgede sabah işine giden halk, ilk olarak duvardaki "Özgür Filistin" yazısını gördü.

Büyük bir alana yazılan Filistin'e destek yazısı kentte polemiklere neden olurken, sağ görüşlü Halk Partisinden Sevilla Belediye Başkanı Jose Luis Sanz, yazının hemen silinmesi talimatını verdi.

Sanz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, söz konusu olayı "Vandallık" olarak değerlendirip, bu tip eylemlerin bir daha tekrarlanmaması için sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.

Kentin belediye yönetmeliği gereği, kamuya ait yerlerde duvara yazı yazma eylemine 3 bin avroya kadar ceza verilirken Sanz, bu olay için cezanın artırılacağını kaydetti.

Sevilla kentinde son iki haftadır bazı derneklerin çağrısıyla Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Bugün İspanya genelinde olduğu gibi burada da öğrenciler, ders bırakma eylemi yaparak, meydanlarda Filistin'e destek için toplandı.