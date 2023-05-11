SİYASET, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "Türkiye geçmişte 2 defa çözüm süreci denedi. Terör örgütünün bu süreci baltaladığı ve kendilerine açılan siyasal alanı istismar ettiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla teröre siyasi bir alan açılmaz, geçmişte de açılmadı" dedi.

SETA Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, vakfın Ankara Ofisi'nde düzenlenen ' Türkiye'nin Terörle Mücadelesi Sempozyumu'na katıldı. Duran, SETA olarak, terörizm ve terör örgütleri konusunda çok sayıda kitap ve rapor yayımladıklarını söyledi. Siyaset kurumunun, PKK ve FETÖ'ye karşı etkin pozisyonunu korunması belirten Duran, "Evet, çok sert bir seçim rekabeti yürüyor, polemikler de çok yükseldi. Bunları anlayabiliyoruz ama günün sonunda milli iradenin seçtiği kişi kimse, o cumhurbaşkanı olur ve parlamento da buna göre şekillenir. Türkiye, 1950'den bu yana yerleşik demokrasinin bazı temel unsurlarını içselleştirmiştir. Bunun dışındaki antidemokratik arayışların hiçbirinin milletimiz tarafından kabul görmeyeceği açıktır. Aynı şekilde terör örgütlerinin desteği ile siyasi mücadele yürütmenin kabul edilemezliği de ortadadır" dedi. 'TÜRKİYE 2 DEFA ÇÖZÜM SÜRECİ DENEDİ'Duran, Türkiye'nin terörle mücadelede çok uzun geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu terörle mücadele tecrübesi, bize şunu gösterdi ki; Türkiye'de kimlik hakları genişlediği halde, gençlerimizi terörist hale getirmeye çalışan oluşumlar ile mücadele etmek gerekir. Türkiye geçmişte 2 defa çözüm süreci denedi. Terör örgütünün bu süreci baltaladığı ve kendilerine açılan siyasal alanı istismar ettiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla teröre siyasi bir alan açılmaz, geçmişte de açılmadı. Kimlik hakları çerçevesinde siyaset yaptığını söyleyenlerin de terörle ilişkisinin olmaması gerekir. 2015 yılında kazılan çukurlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde verdiğimiz şehitler, zihinlerimizdedir" diye konuştu. Sempozyum, Duran'ın açılış konuşmasının ardından düzenlenen panel ile devam etti.