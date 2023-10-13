SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen: Avrupa ülkeleri İsrail'den yana pozisyon aldı

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, "Avrupa ülkeleri net bir tercih ortaya koydu ve İsrail'den yana pozisyon aldı. Ama bu ateş büyüdüğünde, Orta Doğu'da huzur ve güven olmadığında, aslında Avrupa'da da güven olmaz, dünyada da olmaz." dedi.

Bilgen, Sultanahmet'te bir kafede düzenlediği basın toplantısında, İsrail- Filistin çatışmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki sorunun 75 yıllık bir arka planı olduğunu aktaran Bilgen, Filistin sorununun çözüme kavuşması gerektiğini belirtti.

Bilgen, bu çatışmaların bir süre sonra Irak, Suriye ve İran dahil bölge ülkelerine yayılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tercihinin Filistin halkının haklarını savunmaktan yana olduğunu vurgulayan Bilgen, dayanışmanın mutlaka sonuna kadar sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Bilgen, savaşın kazananı olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla özellikle Avrupa ülkeleri net bir tercih ortaya koydu ve İsrail'den yana pozisyon aldı. Ama bu ateş büyüdüğünde, Orta Doğu'da huzur ve güven olmadığında, aslında Avrupa'da da güven olmaz, dünyada da olmaz. Orta Doğu bu anlamda bütün dünyanın güvenliğinin, barışının, huzurunun teminatı olan bir bölgedir. Dolayısıyla onları barıştan yana tavır takınmaya çağırıyoruz."