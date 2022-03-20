Şeref Malkoç Eskişehir'e geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şeref Malkoç Eskişehir'e geliyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Şeref Malkoç Eskişehir'e geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü konferansa katılmak üzere Eskişehir'e geliyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü konferansa katılmak üzere Eskişehir'e geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ombudsman'ı (Kamu Başdenetçisi) Şeref Malkoç, Eskişehir'e gelecek. Kamu Başdenetçisi Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü Eskişehir programında Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda akşam saat 20.00'da yapılacak olan "28 Şubattan 2023'e Türkiye" konferansına katılacak. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Şeref Malkoç, Eskişehir, Türkiye, Kamu, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title