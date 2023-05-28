Serdivan Belediye Başkanı Alemdar, oyunu kullandı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Gazi İlkokulunda 1066 numaralı sandıkta oyunu kullanan Alemdar, seçimlerin tüm vatandaşlar ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Gazi İlkokulunda 1066 numaralı sandıkta oyunu kullanan Alemdar, seçimlerin tüm vatandaşlar ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimlerin sakin ve huzurlu geçtiğini aktaran Alemdar, "Vatandaşımızın sağduyusu malum, ferasetini de biliyoruz. Şunu söylemeliyim ki vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır. İnşallah huzur içerisinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan istikrarla güzel netice alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.