Serdar Ünsal: 'Azerbaycan bayrağına uzanan elleri kırmasını biliriz'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, İngiltere'nin Londra Büyük elçiliğinde Azerbaycan Bayrağının radikal dinci gurup tarafından indirilmesine tepki göstererek, "Bayrağa uzanan elleri Türk milleti olarak kırmasını biliriz" dedi

Ünsal," Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Türk milletinin ezeli düşmanı olan katil bir devletin diaspora teşkilatının emri doğrultusunda Azerbaycan bayrağını indirmek büyük elçiliği basmak ne Müslümanlıkla ne de insanlıkla bağdaşır bir hareket değildir. Kendilerini dinci Hz. Hüseyin'i seven olarak lanse eden gurup, şunu bilmelidirler ki, Hz. Hüseyin İslam bayrağı dalgalansın diye Yezit ile mücadele etmiştir.Ve şehit olmuştur. Şehit kanıyla sulanmış Azerbaycan bayrağında ki gök mavisi renk Türklüğü, yeşil renk İslamiyet'i, kırmızı renk ise uygarlığı temsil etmektedir. Bu durumda dini savunduklarını iddia edenler İslamiyet'i de yerlere atmıştır. Karabağ'da Türk milletinin zaferini hazmedemeyen Ermeni diasporası kendilerini dinci lanse eden aslında şeytanın kendisi olan kişileri parayla satın alarak bu eylemi yaptırmıştır. "şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiği'ne saldıranların İslam dini ile hiçbir alakası olmadığını belirten Serdar Ünsal,şunları kaydetti:

"Bu gurup Ermeniler Karabağ'ı işgal ettiğinde yüzlerce imam Hüseyin sevdalısı insanı, kadın,çocuk,yaşlı demeden, hamile kadınların karınlarını yaranda tecavüz edende,soykırım yapanda camileri domuz ahırına çevirende neredeydi . Neden sesleri çıkmıyordu. Biz "Karabağ bizim Kerbelamızdır." dediğimizde neden susmuşlardı. Karabağ İslam toprağı,Türk'ün toprağıdır neden demiyordunuz eylem yapmıyordunuz. Cafer mezhebinden olan ya Hüseyin diyen bu insanları Ermeniler katlederken yoksa seviniyor muydunuz ?"

Ünsal, "Ermeni diasporasının maşası olan Provokatörlerin Azerbaycan'ın Londra büyükelçiliğini işgal edip Azerbaycan bayrağını yere atması hadisesini kınıyorum. Azerbaycan bayrağı bizim bayrağımızdır. Ona uzanan elleri kırmasını biliriz" dedi. - IĞDIR