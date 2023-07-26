Şenyaşar: Adalet arayışımız sürüyor

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında ailesine yönelik saldırıya ilişkin adalet arayışlarının sürdüğünü belirtti. Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ve partisinden bir grup milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesinde uğradıkları saldırı sonucunda öldürüldüğünü anımsattı.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında Suruç Devlet Hastanesinde ailesine yönelik saldırıya ilişkin adalet arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ve partisinden bir grup milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesinde uğradıkları saldırı sonucunda öldürüldüğünü anımsattı.

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Şenyaşar, olayda güvenlik mensuplarının da yaralandığını, bunun ifade tutanaklarına yansıdığını söyledi.

Adaletin tecelli etmesi için çaba harcadıklarını dile getiren Şenyaşar, "Amacımız devletin herhangi bir kurumunu itibarsızlaştırmak değil, amacımız adil bir yaşam için yetkililerden adalet talep etmektir. Adalet ve hukuka olan inancımızı kaybetmedik. Hukuk sınırları içinde adalet arayışımızı, mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ferit Şenyaşar, annesi Emine Şenyaşar'la birlikte Bakan Yılmaz Tunç ile görüşmek için Adalet Bakanlığına gideceklerini aktardı.