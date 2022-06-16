Şentop ve Altun, TRT Balkan Dijital Platformu'nun tanıtımına katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Balkan Dijital Platformu'nun tanıtımına katıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra, TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Şentop, Balkanlar'daki yeni girişimin önemine işaret ederek, "TRT Balkan yayınlarını, kalbimizin diğer yarısı Balkan coğrafyasına; Balkanlar'daki 7 ülkeye, 5 ayrı dilde ulaştıracak. Ülkemiz ve Balkan coğrafyasındaki bütün kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Gönül vatanımızın sınırları Balkanları içine almaktadır. Sonraki nesillere aktarılmasına vesile olmasını da bütün kalbimle temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Altun, Balkan coğrafyasının kültürel, dini ve etnik çeşitliliğinin bir zenginlik olduğunu söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir sözü var; 'Türkiye tarihi, beşeri ve kültürel özellikleriyle ve kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir.' Balkan coğrafyasına bakışımız bu cümlede çok net bir şekilde özetlenmektedir. Biz Balkanların refahını, huzurunu ve istikrarını, ülkemizin huzurundan, refahından, istikrarından farklı görmüyoruz" açıklamasında bulundu.