Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından büyüktür (2)

'TÜRKİYE'YE YENİ BİR ANAYASA GEREKLİDİR'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SAÜFEST'in açılış töreninin ardından kampüs içerisinde bulunan bir alanda öğrencilerle bir araya gelerek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Anayasa değişikliğine değinen Şentop, 2011 seçimleri öncesinde başlayan yeni anayasa tartışmalarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu belirterek, "Türkiye'ye yeni bir anayasa gereklidir, benim kanaatim. İçerikten bağımsız olarak tamamen, halkın serbest oylarıyla seçilmiş bir parlamentonun bir anayasa yapması gerekiyor. Türkiye bunu hak ediyor, çünkü şu anki anayasa ne kadar değişiklikler yapılmış olsa da 1982'de bir askeri darbe sonrası yapılmış bir anayasa. İçeriği bakımından da birçok şey dile getirilebilir. Zaman içinde yapılan değişikliklerle anayasanın bütünlüğünün bozulması gibi bazı teknik şeyler de söylenebilir. Ama bunu yapabilmek için mecliste sayısal olarak bir çoğunluğa ihtiyaç var. 600 kişilik bir parlamentodan 400 kişi veya en az 360 kişi olması lazım ki bu anayasa görüşülsün ve referanduma götürülsün. Dolayısıyla bu yeni anayasa konusunda en azından prensip olarak mutabakat lazım. Meclis bunu yapabilir isterse ama samimiyetle bir yaklaşım ortaya koymak lazım" dedi.

Sosyal medya konusunda açıklamalarda bulunan Şentop, "Bir yaşadığımız sanal alem var, bir de yaşadığımız gerçek alem var. Gerçek alem ile sanal alem arasında yapılan işlerin hukuki durumu bakımından bir fark olmaması lazım. Sanal alemde yapılan yanlışlar, hatalar, hakaretler için de gerçek hayatta olduğu gibi müeyyideler uygulanmalı. Bu bakımda bu alanda hem ulusal mevzuat olarak hem de uluslararası sözleşmelerle bir hukuki düzenleme oluşturmak lazım. Tüm dünyada bu tür talepler var. Zaman zaman biz de mağdurları arasında olabiliyoruz bunların. Bunların bir kısmıyla hukuki mücadele ediyoruz bir kısmıyla da konuşarak siyasi olarak mücadele ediyoruz" dedi.