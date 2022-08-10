Şentop: Türkiye, denge sağlayan güç olmaya doğru ilerliyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye, artık güç dengesine tabi bir ülke olmaktan çıkıp, denge sağlayan güç olmaya doğru emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı nedeniyle Meclis'te düzenlenen öğle yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'deki büyükelçilerle bir araya geldi. Şentop, büyükelçileri burada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve milli mücadelenin bir safhasının da diplomasi sahasında gerçekleştiğini belirterek, "Atatürk döneminde, 1920-1938 yılları arasında görev yapan elçilerimizin sayısı 38'dir. Bunların 22'si milletvekilliği yapmış isimlerdir. Bu 22 ismin arasında bakanlık hatta başbakanlık yapmış olanlar da vardı dolayısıyla hariciyemiz de 100 yıl önce gazi Meclis'imizin yönettiği milli mücadelenin asli bir parçasıdır. O heyecanlı günlerin meşakkatine tıpkı cephedeki asker, cephe gerisindeki millet gibi hariciye mensuplarımız da göğüs germiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyaya yön veren sorumluluk sahibi dış politikamız, değerlerimizden ve Anadolu irfanının temelindeki akıl ve vicdandan besleniyor. Her yıl küresel düzeyde büyükelçi ve daimi temsilcilerimizle beraber bir araya gelerek, dünyadaki yönelimleri ele alıyoruz. Büyük resmi görmeye çalışıyoruz ve buna göre aldığımız talimatlar çerçevesinde de politikalarımızı oluşturuyor, hayata geçiriyoruz. Konferansımız diğer kurumlarımızla eş güdüm için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.